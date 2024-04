Vereine in Grevenbroich Enormer Mitgliederzuwachs beim Turnverein „Germania“

„Ursache für diese enorme Erhöhung war eine Aktion des Deutschen Olympischen Sportbundes, die nach dem Corona-bedingten Rückgang der Mitgliederzahlen in allen Sportvereinen neue Mitglieder bringen sollte“, sagt Holzmann. Wer noch keinem Verein angehörte, konnte sich im Internet einen sogenannten Vereinsscheck über 40 Euro herunterladen, die dann vom ersten Beitrag abgezogen wurden. Im vergangenen Jahr wurden beim TV „Germania“ mehr als 150 dieser Schecks vorgelegt. „Dadurch kam es zu doppelt so vielen Anmeldungen wie in den Corona-Jahren 2020 und 2021“, sagt Theo Holzmann.