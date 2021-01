Kostenpflichtiger Inhalt: Lockdown in Grevenbroich : Jugendcafé Kultus bietet jetzt auch Kurse im Livestream an

Musiker Lukas Gaedtke gibt Tipps für künftige Songschreiber. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Grevenbroich Seit November ist das Café Kultus am Marktplatz geschlossen. Leiter Stefan Wehlings will aber trotz des harten Lockdowns nicht auf die Jugendarbeit verzichten. Er hat ein neues Programm ausgetüftelt, das sich vor allem an junge Leute richtet, die sich für Musik interessieren.