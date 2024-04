Jüdisches Leben an der Erft Familiäre Spurensuche in Grevenbroich

In einer Ausstellung in der Villa Erckens schildern Schüler des Pascal-Gymnasiums am Beispiel von Lieselotte Katz das Leid jüdischer Menschen während der NS-Zeit in ihrer Heimatstadt. Sie zeigen eindrucksvoll, wie die damals jugendliche Liesel mit dem ihr entgegengebrachten Judenhass umgegangen ist und wie die Verfolgung ihr Leben geprägt hat. Im Rahmen dieser Präsentation referiert Ulrich Herlitz, Vorsitzender des Geschichtsvereins, am Donnerstag in der Villa Erckens über das Leben der jungen Grevenbroicherin. Und dazu kann er besondere Gäste begrüßen.