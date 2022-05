Grevenbroicher Ärzte-Team setzt kleine Sauger ein : Blutegel sind die neuen „Kollegen“ im Krankenhaus

Grevenbroich Das Ärzte-Team im „Elisabeth“ setzt jetzt Blutegel bei der Schmerztherapie ein. Wie sich das anfühlt – und wann Linderung eintritt.

Die Therapeuten der Klinik für Schmerzmedizin am Elisabethkrankenhaus haben Verstärkung bekommen: Hirudo medicinalis heißt der neue Kollege, der gewöhnlich in der Gruppe auftritt und besser unter dem Namen Medizinischer Blutegel bekannt ist. Auf Initiative von Dr. Margaret Schönewolf – mit Dr. Alexandra Knille Klinik-Chefärztin – werden die etwa zehn Zentimeter langen wurmartigen Tiere, die an Kopf und Ende über Beißwerkzeuge verfügen, nun in der Grevenbroicher Schmerztherapie eingesetzt: etwa zur Behandlung von Arthrose, Rücken- oder Kopfschmerzen, verschiedenen Entzündungen oder Wundheilungsstörungen.