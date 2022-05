Parken in der Innenstadt von Grevenbroich : Zahlung per EC-Karte noch nicht möglich

Grevenbroich Mitte April hatten die Stadtbetriebe die ersten drei nagelneuen Parkautomaten aufgestellt. Aber eine neue Funktion, die vielen das Parken vereinfacht, ist noch nicht freigeschaltet. Das kontaktlose Bezahlen per EC-Karte, ohne eine PIN einzugeben, ist noch nicht möglich.

Beschwerden über die neuen Automaten habe es bei den SBG nicht gegeben. Bislang wurde das Gerät auf dem Parkplatz an der Karl-Oberbach-Straße nahe des Schlossbades sowie zwei an der Von-Werth-Straße ausgetauscht – an besonders frequentierten Standorten eben. Die beiden am Krankenhaus ausgewechselten Automaten wurden an andere Standorte versetzt, damit altgediente, 25 Jahre alte Geräte ausrangiert werden konnten.