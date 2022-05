Genossen erinnern sich an Willy Brandt : „Den könnte man heute noch gebrauchen“

Willy Brandt im Wahlkampf in Grevenbroich – mit Bürgermeister Hans Gottfried Bernrath und Annemarie Renger, der ersten Bundtagspräsidentin. Foto: SPD

Grevenbroich Vor 50 Jahren wurde Willy Brandt wiedergewählt. SPD-Genossen aus dem Rhein-Kreis erinnerten sich am Donnerstag an den ehemaligen Kanzler, der für sie auch Anlass für einen Eintritt in die Partei war.