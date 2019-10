Konzert : Grefrather Kantorei zeigt zum Advent Sankt-Nikolaus-Kantate

Grefrath Im Mittelpunkt des Konzerts am Ersten Advent steht das Leben des Heiligen Nikolaus’. Instrumentalschüler unterstützen das Orchester.

Die Besucher des Konzerts der Grefrather Kantorei erwartet ein musikalisch spannendes und vielseitiges Musikerlebnis. Benjamin Britten komponierte die Kantate 1948 für die Hundertjahrfeier des Lancing Collegs in Sussex.

Per App durchs Kreishaus navigieren

Kreis Viersen : Per App durchs Kreishaus navigieren

Wie von Britten so beabsichtigt, werden Instrumentalschüler das Orchester unterstützen, teilen die Veranstalter mit. So wird auch der Profi am Klavier im vierhändigen Part von einer Schülerin ergänzt. Ebenfalls ist das Schlagzeug gedoppelt.