Pfarrgemeinde St. Benedikt : Pfarrer Michael Marx verabschiedet sich aus Grefrath

Pfarrer Michael Marx kam 2018 nach Grefrath. Archivfoto: Anna Steinhaus Foto: Anna Steinhaus

Grefrath Pfarrer Michael Marx hat in Aachen eine neue Aufgabe gefunden. Nach drei Jahren in der Pfarrgemeinde St. Benedikt verabschiedet er sich am 24. Oktober aus Grefrath.

Von Alfred Knorr

Im Sommer des Jahres 2018 trat Pfarrer Michael Marx (37) seinen pastoralen Dienst in der Pfarrgemeinde St. Benedikt an, zu der alle vier Grefrather Ortsteile gehören. Marx wurde 2013 zum Diakon und ein Jahr später zum Priester geweiht. Er stammt aus Kreuzau im Kreis Düren. Als Kaplan wirkte er vier Jahre in Wegberg im Kreis Heinsberg, bevor er das Pastoralteam von St. Benedikt verstärkte. Nach drei Jahren verabschiedet sich Pfarrer Marx jetzt von den „lieben Menschen in St. Benedikt“, wie er es formuliert.

Er blickt dankbar zurück auf die guten und tiefen Begegnungen mit den Menschen in der Gemeinde, mit denen er „gemeinsam durch die Tiefen und Höhen des Lebens gehen konnte – und das im Lichte der Beziehung zu Gott“. So drückt es Michael Marx in einem Schreiben an die Pfarrangehörigen aus. Marx findet eine neue Aufgabe in Aachen, in der Gemeinschaft der Gemeinden von Kornelimünster/Roetgen. Als Pfarrvikar tritt er dort in das pastorale Team aus jungen Mitarbeitern ein.