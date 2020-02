Karneval Goch : Spagat und fliegende Mädchen

Goch Mit Spitzen-Büttenreden, peppigen Tänzen und mitreißenden Musikgruppen wurde der Kappenabend von Viktoria einmal mehr zum unvergesslichen Erlebnis.

Auch der erste Wortbeitrag mit dem Titel „Mallorca-Reise“ von Greta Görtz (18 Jahre jung) gehörte nicht in die Kategorie „leise“, da die Erlebnisse auf der Mittelmeerinsel rund um Gretas lebenshungrige Helikoptermutter („Gott, war das peinlich“) die Zuhörer förmlich mitriss und am Ende zu lang anhaltenden stehenden Ovationen führte.

Zwischen den Tänzen plauderte Achim Verrieth als „Cilly Uhlenbusch“ in gewohnt lockerem Gochs Platt aus dem Nähkästchen. Jetzt wurde eine Schüppe Kohlen in den Stimmungsofen geworfen: Die Kultband K6 eroberte die Bühne. Spätestens da kannte die Stimmung kein Halten mehr. Bei dieser Musik konnte jeder so richtig aus sich raus gehen: schunkeln, klatschen und mitsingen – wie schön, dass Karnevalslieder, die alten wie die neueren, so unkompliziert sind.