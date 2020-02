Interkommunale Zusammenarbeit : Kalkar will Goch „keine neue Stadthalle“ bezahlen

Goch/Kalkar Die Gesamtschule Mittelkreis braucht eine neue Turnhalle, die Verbandskommunen müssen sie bezahlen.

(nik) Die Abstimmung in der Zweckverbandsversammlung, von der noch nicht bekannt ist, wann sie stattfindet, könnte schwierig werden. Der Schulausschuss von Kalkar jedenfalls hatte einige Bedenken, sich zum Thema „Sanierung oder Neubau der Dreifachturnhalle an der Gesamtschule Mittelkreis in Goch“ zu positionieren.

Wie berichtet, müssen die Verbandskommunen, zu denen neben Goch Kalkar, Kevelaer, Weeze, Uedem und Bedburg-Hau gehören, sich entscheiden, welche Art neuer Turnhalle sie an der Gesamtschule Goch mitfinanzieren wollen. Die bisherige Halle, die früher zum Gymnasium gehörte, das am neuen Standort gut ausgestattet ist, ist erheblich sanierungsbedürftig. So sehr, dass sich aus betriebswirtschaftlichen Gründen ein Neubau anbietet. Für die beteiligten Kommunen entstehen anteilige Kosten, die entsprechend ihrer Schülerzahl veranschlagt werden. Die Stadt Goch hat „Nutzungsfälle“ für 4,1 bis 5,5 Millionen Euro zur Wahl gestellt. Mal geht es um die Sanierung, mal um einen Neubau. Und um die Frage, ob die künftige Halle auch als Versammlungsstätte für die ganze Schule dienen sollte. Das wünscht sich die Schulleitung und fänden die Gocher vermutlich gut, aber aus der Politik ist zu hören, man habe kein Interesse daran, „den Gochern eine neue Stadthalle mit zu finanzieren“. Zumal man ja Zwangsmitglied des Zweckverbands sei, aus dem zum Beispiel Bedburg-Hau schon mal den Ausstieg erwogen hat. Was aber ein teures Unterfangen wäre. Außerdem gab Bürgermeisterin Britta Schulz zu bedenken, die Ratskollegen wollten ja sicher, dass die Kalkarer Kinder auch in Goch gut beschult würden.