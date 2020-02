Goch 1933-1945 : Schüler machen Gochs Geschichte im Gymnasium lebendig

Goch Gymnasiasten erforschten, wie Menschen in Goch und Umgebung zwischen 1933 und 1945 lebten. Ihre Ergebnisse präsentierten sie der Öffentlichkeit.

Wie war es wirklich in Goch in den Jahren 1933 bis 1945? Wie haben die Kinder gespielt? Was mussten jüdische Mitbürger erleiden? „Opa, erzähl doch mal, wie war es im Krieg?“ Diese und andere Fragen haben 26 Schüler des Gocher Gymnasiums in einem Geschichts-Projekt der Jahrgangsstufe 12 (Q2) erforscht und zwar in besonderer Weise: nicht Internet, Wikipedia & Co. waren die Quellen, sondern Menschen, die diese Zeit noch erlebt haben, sowie Dokumente des Gocher Stadtarchivs.