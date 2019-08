Hülm : Andreas Luyven ist König in Hülm

Andreas Luyven ist König in Hülm

Goch-Hülm Fünf Bewerber traten mit der Armbrust an, Andreas Luyven traf am besten.

(RP) Nach der traditionellen Andacht in Mariä Opferung in Hülm konnte Peter Stenmans, Präsident der Kosmas und Damian Schützenbruderschaft in Hülm, insgesamt 58 Schützenschwestern und Schützenbrüder zum Königsschießen auf der Wiese des Kindergartens begrüßen.