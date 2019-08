Grieth : Fischer Piet van Grieth führt am Freitag durch die Hansestadt

Fischer Piet van Grieth führt am Freitag durch die Hansestadt

Fischer führt am Freitag durch das Hansestädtchen Grieth.

(RP) Fischer Piet van Grieth lädt zu einer Führung durch die Hansestadt Grieth am Rhein mit Besuch des Heimatmuseums und Fahrt zu den Fanggründen des Aalschokkers Anita II. Im kleinen Hansestädtchen Grieth am Rhein scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Schmale Gässchen, gesäumt von alten, meist kleinen Häusern der einstigen Fischer, Schiffer und Handwerker prägen die romantische Kulisse. Der zentrale Marktplatz zeugt von seiner einstigen Funktion als Markt- und Umschlagplatz von Waren aus aller Welt und von Produkten aus Grieth für die Welt.

Seit der Gründung der Stadt in der Mitte des 13. Jahrhunderts bestimmt das Leben am Rhein den Alltag seiner Bewohner. Die meisten von Ihnen lebten Jahrhunderte lang vom Fischreichtum des mächtigen Flusses. Der Fang der Wanderfische - Salme, Maifische, Aale sowie von Neunaugen und Gründlingen brachten den Anwohnern ein festes Einkommen; bis die ökologisch fatalen Folgen des deutschen Wirtschaftswunders zum Niedergang der Fischpopulationen und somit auch der Berufsfischerei führten. Seit 1998 versucht das Land NRW den Lebensraum Rhein für die Wanderfische wiederzubeleben. Als wichtige „Monitoringstation“ für dieses Projekt dient Rudi Hells Aalschokker Anita II. Rudi fängt vor Grieth gezielt Fische überwiegend im Dienste der Wissenschaft.

Termin ist am kommenden Freitag, den 9. August, 17 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz am Fähranleger in den Griether Rheinwiesen. Kosten acht Euro inklusive Fährfahrt.