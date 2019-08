Uedem : Christin Kösters: Ausbildung im Uedemer Rathaus gestartet

UEDEM Christin Kösters beginnt bei der Gemeinde Uedem ihre Ausbildung.

(RP) Bürgermeister Rainer Weber und Hauptamtsleiter Gerd-Heinz Billion freuen sich über die Nachwuchskraft Christin Kösters. Die Keppelnerin hat ihre Ausbildung zur Verwaltungswirtin bei der Gemeindeverwaltung begonnen. Während der zweijährigen Ausbildung sie auf die vielfältigen Aufgaben einer Kommunalverwaltung vorbereitet. Für den fachpraktischen.Teil der Ausbildung wird die Auszubildende in den Bereichen „Zentrale Dienste und Finanzen“, „Bürgerservice und Ordnung“, „Arbeit und Soziales“ sowie „Planen, Bauen und Umwelt“ eingesetzt. Die theoretische Unterrichtung zur Stärkung der Fach kompetenzen erfolgt beim Studieninstitut Niederrhein in Krefeld. Die Gemeinde Uedem bildet Auszubildende über den Bedarf aus. So ist für den Ausbildungsstart 2020 vorgesehen, sowohl eine Nachwuchskraft im Verwaltungsbereich einzustellen, als auch nach fünf Jahren eine Ausbildung zum/ zur Fachinformatiker/-in Systemintegration anzubieten. Informationen auf www.uedem.de.