Goch : Neuer Kreisverkehr: Freie Fahrt bis zum Emmericher Weg

Am neuen Gocher Stadtteil Neu-See-Land geht es weiter voran.

Der neue Stadtteil, der im Bereich der ehemaligen Reichswaldkaserne wächst und wächst, findet seine Fortsetzung Richtung Innenstadt im Baugebiet 24 (das keinen so schönen Eigennamen wie Neu-See-Land hat). Dort, neben dem im Bau befindlichen Aldi-Markt, wurde der neue (Halb)Kreisverkehr angelegt, der eines Tages den Ringschluss rund um die Stadt ermöglichen soll. Dazu muss aber die Querung der Bahnlinie bewältigt werden, was das Projekt kompliziert macht. Immerhin ist es jetzt schon mal möglich, bis kurz vor die Schienen zu fahren, nämlich bis zum Emmericher Weg. Wenn das auch eventuell nur ein Übergangszustand ist, wie Stadtsprecher Tosten Mateners anmerkt.

Wer sich vom Ostring kommend der Pfalzdorfer Straße nähert, sieht die Baustelle vor sich. Es geht nicht ganz genau geradeaus in den neuen Bereich, denn noch ist der Kreisverkehr ja nicht fertiggestellt – das wird er erst, wenn das Gebiet bebaut und der Ostring instandgesetzt ist. Mit leichtem Schwenk erst nach rechts aus dem Ostring heraus und dann nach links in den späteren Ring hinein weist der alte Wasserturm den Weg: Ganz in seiner Nähe wird die Umgehung eines Tages an den Nordring und die Klever Straße angeschlossen werden.