Schützen Kessel krönen Königin Gabi Daams

GOCH-KESSEL Am Kirmeswochenende standen Königspaar und die Premiere des neuen Festzeltes im Fokus.

Am Tag darauf ließ Petrus die Sonne kräftig scheinen und schuf somit gute Voraussetzungen für das auf dem Kesseler Sportplatz stattfindende Familienfest der Spielvereinigung Kessel. An gleicher Stelle starteten die Alten Herren mit dem Thomas-Zwanziger-Gedächtnisturnier. Sieger wurde das Team der Altherrenmannschaft des Sportvereins Asperden, das im Finale das Team des SV Grieth bezwang. Die Siegerehrung fand abends beim traditionellen Sportlerball im Kesseler Festzelt statt. Hier kam – wie bereits am Vorabend – das neue Ambiente der Kesseler Kirmes zum Vorschein: ein einladendes weißes Partyzelt mit einem Bereich, der zum Chillen, Essen und Trinken in einer lauen Sommernacht einlud.

Der Montag begann mit dem traditionellen Wecken durch die Musikkapelle. Am späten Nachmittag trafen sich die Schützen und empfingen die geladenen Gäste der Nachbarvereine sowie die Abordnungen der Kesseler Vereine am Festzelt zum Umzug durch das Dorf. Neben den Vereinsmitgliedern waren in diesem Jahr wiederum Abordnungen der St.-Stephanus-Gilde Kessel, der St.-Willibrord-Bruderschaft Hassum und des Schützenvereins Asperden mit ihren Majestäten sowie verschiedene Kesseler Vereine mit ihren Delegationen vertreten. Im Zugverlauf fand das traditionelle Fahnenschwenken an der Kesseler Mühle statt, anschließend erfolgte der Vorbeimarsch der Vereine am an der Kranenburger Straße aufgestellten Königspaar nebst Gefolge. Im Kirmeszelt lud das Königspaar zum großen Krönungsball ein. Der 1. Vorsitzende des Schützenvereins Willi Geurtz begrüßte in einem randvoll gefüllten Zelt die geladenen Vereine und bedankte sich für die Teilnahme am Umzug durchs Dorf. Traditionell erwiesen alle Musikzüge dem neuen Königspaar ihre Referenz, anschließend empfing Königin Gabi II. die Gratulanten und Königspaare der geladenen Vereine. Bei ausgezeichneter Stimmung verlebten die Schützenfamilie und die zahlreichen Besucher bis in die frühen Morgenstunden einen prächtigen und stimmungsvollen Krönungsball.