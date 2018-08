Gocher Segelflieger mehr als 10 Stunden in der Luft

Goch/Vogtland Jens-Uwe Beyer und Siggi Kersten waren mehr als zehn Stunden in der Luft.

(RP) „Über 1000 Kilometer im Segelflugzeug“ – diese Schlagzeile konnten vor wenigen Tagen die Mitglieder des Luftsportvereins Goch aus Auerbach im Vogtland an den Niederrhein senden. Vereinsmitglied und Segelflieger Jens-Uwe Beyer gelang diese enorme Leistung gemeinsam mit Copilot Siggi Kersten während des diesjährigen Fliegerlagers des LSV Goch nahe der tschechischen Grenze. Dem ehemaligen Tornadopilot und heutigem Berufspilot in Braunschweig, Jens-Uwe Beyer gelang dieser für ihn persönlich aufgestellten Rekord bei bestem Wetter, viel Sonnenschein und ausgezeichneter Thermik. Sein Hochleistungssegelflugzeug, eine ASH 25 erreichte dabei Spitzengeschwindigkeiten bis etwa 200 Stundenkilometern.

Quer durch Deutschland ging die Reise durch die Luft. Von Auerbach Richtung Stuttgart, Heilbronn, Regensburg, dann über den Bayerischen Wald Richtung Thüringer Wald, die Wartburg, Bayreuth, Kassel zurück nach Auerbach. Exakt 1013 Kilometer in 10,20 Stunden waren die beiden Piloten nonstop und nur den Gesetzen den Gesetzen der Natur folgend in der Luft.

Die Überraschung war gelungen, denn die Motormaschinen vom Typ Robin DR 400 sowie Piper Archer 28 benötigten für die Strecke Goch - Auerbach rund zwei Stunden und 15 Minuten. Mit Auto und Segelflugzeuganhänger am Haken waren es acht Stunden. Während Haas/Cuppen noch einen Abstecher zur europäischen Piper-Niederlassung auf dem Flugplatz Kassel-Calden unternahmen, saßen Günter/Blümel bereits beim durstlöschenden Mineralwasser in Auerbach. Überrascht und sehr zufrieden beurteilten alle Piloten die lange Start- und Landebahn aus Asphalt, die kurz vor Beginn des Fliegerlagers in Betrieb genommen worden war.

Die Partnerinnen der Piloten sorgten unterdessen für gutes Essen und am Abend ein kaltes Bier. Bei bester Stimmung wurde die Vereinskameradschaft gepflegt und alle waren nach glücklicher Rückkehr am Samstag der Meinung, dass es ein gelungenes Fliegerlager mit sehr vielen Flugbewegungen rund um und über Auerbach im Vogtland war. Für 2019 heißt es schon heute: „ready for take off“ – nur wo steht noch nicht fest.