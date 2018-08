Wärme plus Wasser bringt Hobbygärtnern reiche Ernte

Extremsommer : Gemüse wächst wie nie zuvor

Karl-Heinz Czech mit seinen Orangen, die wachsen wie in Italien Foto: Anja Settnik

GOCH-HOMMERSUM Die Landwirtschaft ist in großer Sorge um ihre Felder. Wo Privatleute aber wie in Hommersum überschaubare Gärten aber mit genügend Wasser versorgen, da gibt es derzeit außerordentlich gute Ernten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Vor Jahren ein Bewässerungssystem in seinem Garten installiert zu haben, war ein sehr kluger Schachzug, findet Karl-Heinz Czech. Mit der Kanne und auch mit dem Schlauch käme er in diesem Rekordsommer beileibe nicht zurecht, weiß er. Dass der Hommersumer Hobbygärtner in diesem Jahr erntet wie kaum je zuvor, liegt daran, dass er seinen Pflanzen gibt, was diese gerade bei hohen Temperaturen brauchen: Wasser. Und zwar nicht hier und da einen Schuss, sondern regelmäßig reichlich. „Alle zwei Tage lasse ich es abends intensiv regnen. Das genügt“, erklärt der Rentner, der unter seinem Strohhut zumindest den Vormittag stressfrei draußen verbringt.

Wer die Straße Viller entlangfährt, was derzeit besonders viele Leute mit dem Fahrrad tun, kommt an Haus und Hof von Karl-Heinz Czech vorbei. Und sieht auf einem urigen Holzstuhl, den der Hommersumer an der Grundstücksgrenze aufgestellt hat, einen Korb mit Gemüse stehen. Zwei Zucchini, zwei Gurken und ein paar kleine Tüten mit Tomaten liegen darin. Daneben ein Schild: „Jedes Teil 1 Euro“. Manchmal sind es auch Stangenbohnen oder etwas Obst, das Käufer sucht. „Alles, was wir nicht verwerten können, gebe ich ab“, erzählt Czech. Da ist er nicht der einzige, der so verfährt - in der ländlichen Umgebung sieht man ähnliche Arrangements immer wieder. „In diesem Sommer wächst alles wie verrückt. Und die Leute sind froh, ganz frische, ungespritzte Lebensmittel zu bekommen. Nur selten sei am Abend noch etwas übrig; wenn der Korb schon am Nachmittag leer sei, klingelten einige Leute sogar an und fragten nach, ob es vielleicht noch Tomaten oder Gurken gebe...

Es gibt nicht viel, das in Karl-Heinz Czechs grünem Paradies nicht wächst. Dafür Vieles, das man am Niederrhein überhaupt nicht vermutet. So reifen in seinem Garten derzeit sogar Orangen und Zitronen zur Essreife heran. „Noch sind sie etwas bitter, aber sie wachsen noch und werden dann richtig süß.“ Seine Paprika und Peperoni haben kein Gewächshaus nötig, ihre Früchte machen die Pflanzen so schwer, dass alles gut angebunden werden muss, um nicht umzufallen. Im Treibhaus hat Czech diverse Sorten Tomaten - kleine, größere, viele gelbe, dunkelrote. Die Türen und Fenster stehen sämtlich offen; Staunässe mögen die Gewächse nicht, und warm genug ist es allemal. Die Heizung in einem der Kleingewächshäuser irritiert einen Moment lang - aber es gibt ja auch noch den Winter! Alle Kübelpflanzen, die keinen Frost haben dürfen, kommen da nach Ende der Vegetationsperiode hinein und vertragen sich mit den Kakteen, die dauerhaft in dem Glashaus wohnen. „In diesem Sommer blühen die sogar alle. Dieser Säulenkaktus etwa hatte ganz wunderbare Blüten, und kräftige Früchte hat er auch schon angesetzt. „Die sind, wenn sie in ein paar Wochen orange-rot geworden sind, ausgesprochen lecker“, versichert der Hobbygärtner.



Ratingen : Im Bürgergarten wächst erstes Gemüse

zurück

weiter

Hinten im Garten liegt das eigentliche Gemüsebeet, das, in dem Gurken, Zucchini, Bohnen, verschiedene Kohl-Sorten, Salate und Kartoffeln wachsen. Zum Glück kennt Ehefrau Josefa viele Gerichte, die für Abwechslung auf dem Speiseplan sorgen. „Wir mögen die Vielfalt, und meine Frau schafft es immer wieder, etwas Besonderes auf den Tisch zu bringen“, lobt der Hommersumer, der übrigens 1998 Erntekönig war (wobei der Heimat- und Verkehrsverein nicht die Ergiebigkeit des Gartens bewertet).