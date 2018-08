Bundessiege für Hundesportler aus Weeze

Goch/Weeze Im Vierkampf zeigten die Vertreter aus der Region beim Wettkampf in Flaesheim ihr Können.

Bei sehr heißen Temperaturen stellten sich die Teams im Vierkampf den Anforderungen. Der Vierkampf gilt im Turnierhundesport als die Königsdisziplin für Mensch und Hund, die dabei Höchstleistungen wie in der Leichtathletik erbringen müssen. Der Vierkampf ist dabei gegliedert in einen Gehorsamsteil, einen Hürden-, Slalom- und Hindernislauf. Den Weezern gelangen beachtliche Vorführungen, die aufgrund des guten Trainingszustands von Menschen und Hunden trotz der Temperaturen möglich waren.

So belegte Bärbel Sieben mit ihrem Königspudel Barney in der Altersklasse W50 den achten Platz mit insgesamt 247 Punkten. Cathrin Lindner und ihre Emilie erreichten eine Gesamtpunktzahl von 264. Damit sicherten sie sich den 1. Platz und den Bundessieger-Titel in der Altersklasse W50. Wolfgang Kasteleiner erzielte in der Altersklasse M50 mit seiner Aussie-Hündin Enya insgesamt 252 Punkte und belegte damit den zehnten Platz.

Der frühere mehrfache Bundessieger und Deutsche Meister im Vierkampf, der Vorsitzende des GHSV Weeze Wolfgang Feddema, startete mit seinem Schafspudel-Mischling Cyrill ebenfalls in der Altersklasse M50 und erreichte den vierten Platz. Dafür erlief er eine Gesamtpunktzahl von stattlichen 270 Punkten. Und last, but definitiv not least Roberto Fiorito mit seinem „bunten Hund“ Namiro sicherte sich ebenfalls den Bundessieger-Titel mit der gleichen Gesamtpunktzahl wie Feddema: 270 Punkte. Aber eben in seiner Altersklasse M35.