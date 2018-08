Pfalzdorf bereit für Oldtimertreff und Schützenfest

Goch-Pfalzdorf Zum Schützenfest, Oldtimertreff und zur Kirmes laden Motorsportclub Flott-Weg und die Pfalzdorfer Schützen ein. Beim Oldtimertreff werden bis zu 400 historische Fahrzeuge erwartet.

Wenn in Pfalzdorf die Schützen ihren König ermitteln, können Liebhaber historischer Fahrzeuge beim Oldtimertreff nahezu 400 verschiedene Automobile, Motorräder oder Traktoren aus vergangenen Zeiten anschauen. Es hat bereits Tradition, dass der Schützenverein 1926 Pfalzdorf und der Motorsportclub Flott-Weg (MSC) Oldtimertreff und Königschießen gemeinsam organisieren. „Die Zusammenarbeit klappt hervorragend und hat sich bewährt“, sagt Johannes Huismann, Vorsitzender des Schützenvereins (SV). Das Gesamt-Festpaket bestehend aus Schützenfest, Oldtimerschau und Kirmes ist am 25. und 26. August.

Am Vorabend des Königsschießens wird der „Besenkönig“ ermittelt. Johannes Huismann erklärt: „Das ist eine alte Tradition. Es wird wirklich ein Besen hochgezogen und beschossen, zum Antesten und einstimmen.“ Der Abend gehört den Helfern und Vereinsmitgliedern. Zuschauer seien aber willkommen. Der „Besenkönig“ werde auch geehrt – mit einem schmucken Reisigbesen. Am folgenden Sonntagmorgen dann treffen schon früh die Oldtimer ein. Über 350 Fahrzeuge waren es im letzten Jahr. „Willi Lörcks, unser Cheforganisator, ist ab sieben Uhr im Nennbüro, die Sportwarte weisen den Fahrern die Plätze auf der großen Wiese zu“, sagt Jürgen Fischer, Geschäftsführer des MSC. Um neun Uhr dann servieren Konrad Tophofen und Frau Beate vom Hotel Auler das unter den Stammgästen sehr beliebte Frühstücksbuffet. Anmeldungen dazu bis einen Tag vorher seien erwünscht, sagt der Wirt. „Draußen bei den Fahrzeugen finden dann die Benzingespräche statt“, beschreibt Fischer die Atmosphäre. Und der eine oder andere Motor wird zu hören sein. „Vom Käfer, Messerschmidt, Porsche über Hanomag, Lanz, Bulldog ist alles vertreten“, berichtet Peter Hohl, 2. Vorsitzender des MSC. Als besonderes Highlight nennt er eine Premier, Baujahr 1914, die der Klever Sammler Martin Smits präsentieren wird. „Das ist das älteste Motorrad im Kreis, es ist im Originalzustand“, so Hohl. Ab 13 Uhr sammeln sich die Schützen an der benachbarten Gaststätte zum Bahnhof Schroeder, holen das amtierende Königspaar an der Feuerwehr ab und ziehen zur Festwiese. Ingo Paulus, Geschäftsführer des Schützenvereins, weist darauf hin, dass der Umzug durch das Dorf in diesem Jahr erweitert wird. Er verläuft über Motzfeld-, Deeken-, Rehmann- und Hevelingstraße und endet dann bei Auler. Nach den obligatorischen Ehrungen geht es los mit dem Vogelschießen. Die Jugend schießt den „Prinzen“ und die unter 14-Jährigen ermitteln (mit Lasergewehren) den „Schülerprinzen“.