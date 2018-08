Gocher Musiker starten Comeback mit der Band "Beat 4"

Club-Konzert : Gocher Musiker starten Comeback

Ici van Gelder, Charly Reger, Josef van de Kamp und Heinz-Theo Hermsen (v.l.). Foto: Reger

GOCH Ex-Musiker der Starfighters-Revival-Band und von Ali Paletti präsentieren ihre neue Beatband bei einem Club-Konzert.

(RP) Sie lieben die Musik seit ihrer Jugend: Charly Reger, Josef van de Kamp, Heinz Theo Hermsen und Wilhelmus van Gelder. Diese gereiften Beat-Jungs kommen alle aus dem Kreis Kleve und die drei Ex-Mitglieder der Starfighters-Revival-Band und von Ali Paletti sind in der Szene wohlbekannt. Offensichtlich sind sie immer noch verrückt nach der Musik der Jahrzehnte, in denen es viel über Musik zu lernen und noch mehr auszuprobieren gab. Mit The BEAT 4 soll sich der Kreis für sie schließen.

Handgemachte Musik, zwei pure Gitarren, Bass satt, fette Drums und vier Stimmen für den mehrstimmigen Gesang bilden die Grundlage für das Soundkonzept von The BEAT 4. Das Ergebnis sind kernige Gitarrennummern, Songs ohne Schnickschnack und ohne elektronische Tricks, eingebunden in eine intensive Konzert-Atmosphäre. Und die Fans der Musik vergangener Jahre haben es sicherlich selbst schon erlebt: Beim Besuch eines Beat-Konzertes mit Freunden geht es doch immer um richtige Power und ehrliche Gefühle: Come, feel the Beat!

In ihrem Konzert lassen die Musiker von The BEAT 4 den klassischen und unvergleichlich kernigen Sound der Sixties aufleben. Dieser urwüchsige Beat hat sich in den Jahrzehnten ständig weiter entwickelt und wurde mit fantastischen Pop- und Rockelementen angereichert. Das Konzert greift diese Entwicklung bei der Auswahl der Musiktitel auf, schaut nicht nur in alte Top-100-Listen, sondern forscht immer auch nach dem Woher und dem Wohin unserer Stars. Die Jungs von The BEAT 4 wählen einen neuen Weg der Präsentation: „Mit unserem Publikum machen wir uns auf den Weg zurück in die Sixties, Step by Step von 1989 bis ins Jahr 1963, dem musikalischen Ziel des Bühnen-Programms.“ Im Jahr 1963 veränderte der Beat unsere junge Welt.

In den frühen Jahrzehnten der neuen Jugendkultur – noch vor der CD – liegen die gemeinsamen Wurzeln dieser Musiker und ihrer Fans. Es war eine Zeit, in der schon beim Kauf einer Schallplatte die Herzen verrückt spielten. Und genau darum spricht die Musik von The BEAT 4 alle die an, die noch eine Single von der LP unterscheiden können: Die Generation Schallplatte. Und es sollte kein Geheimnis sein, dass auch die nächsten Generationen diesen Sound lieben, den sie „mit der Muttermilch“ aufgesogen und die Freude daran von den Eltern geerbt hat.



Im Konzert erwarten den Besucher nicht alleine Hits aus den „roaring Sixties“. Mit The BEAT 4 kommen auch geliebte Songs verschiedener Fangruppen auf die Bühne. Beat, Rock und Pop haben sich immer schon die Hitlisten geteilt. Josef van de Kamp: „So ein Gig ist reich an Augenblicken, in denen man sich erinnern und unbeschwert abfeiern kann. Hier können wir alle für zwei Stunden wieder jung und happy sein, das Leben genießen.“ Beat 4 will die Konzertbesucher ein paar Schritte mitnehmen, zurück in eine verklärte Zeit unbeschwerter Jugend, zurück zu den eigenen Wurzeln - Back to the Roots.

The BEAT 4 stellt sich mit ihrem Programm im Rahmen eines Club-Konzertes am Samstag, 25. August, im Saal der Gaststätte Schroeder in Goch-Pfalzdorf vor, ganz nah am Publikum und in persönlicher Atmosphäre.