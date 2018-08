Spielespaß "wie früher" im Gocher Stadtpark

Stadtparkverein : Spielespaß „wie früher“ im Stadtpark

Michael Reffeling hatte nach eigener Aussage „den besten Job“. Er wurde mit nassen Schwämmen beworfen. Foto: Manuel Funda

Goch Auf Einladung des Gocher Stadtparkvereins waren etwa 250 Besucher in den Park gekommen, um sich an einfachen Freizeitbeschäftigungen zu probieren. Ein Nachmittag mit Spielen aus alten Zeiten.

Seilspringen war früher Sport, Spiel und Geselligkeit in einem. Zwei drehten das schwere Seil, einer sprang. Bei „die Uhr schlägt 1“ musste man schnell wieder raus ohne sich zu vertun, wer ohne Fehler bis zwölf kam, war Sieger, und es war eine ordentliche Leistung. Ein Spiel aus vergangener Zeit, das man heute nur noch sehr selten sieht.

Am vergangene Samstag konnte es jeder, der mochte, einmal ausprobieren oder wieder einmal üben und sich erinnern. Denn der Gocher Stadtparkverein hatte zum „Spielen wie früher“ in den Park geladen. Trotz der derzeitigen Hitze, bei der es die Menschen eher ans Wasser zieht, kamen etwa 250 Besucher, um an zahlreichen Ständen alte Spiele wiederzuentdecken oder kennenzulernen. Kästchenhüpfen, Eierlaufen, Korkenschießen, Sackhüpfen oder auf Stelzen laufen – dies machte vielen Kindern und Jugendlichen verschieden Alters Spaß, aber auch die Erwachsenen taten mit oder machten es sich gemütlich bei Kuchen und kühlen Getränken.

„Das ist das Nintendo des alten Ägyptens“, sagte Susanne Klein aus Pfalzdorf und präsentierte „Astragale“, ein Geschicklichkeitsspiel, das ursprünglich mit den Knochen aus den Sprunggelenken von Ziegen oder Schafen gespielt wurde. In der modernen Ausgabe sind die „Knochen“ aus Kunststoff, sind aber exakt so geformt wie die echten. Man wirft sie hoch, fängt aus der Luft, nimmt blitzschnell neue Steine vom Boden auf, während einer oder mehrere noch in der Luft sind. In der Runde saßen nicht nur Anfänger, deren Ehrgeiz geweckt war, sondern auch Könner: Mustafa Suleiman und sein elfjähriger Sohn Majd, vor zwei Jahren aus Syrien geflüchtet, zeigten die hohe Kunst. In ihrem Heimatland wird „Astragale“ noch häufig gespielt.

Nach eigener Aussage hatte Michael Reffeling an diesem Nachmittag den „besten Job“. Durch ein Loch in einer Plastikplane hielt er seinen Kopf hin, und die Spieler versuchten, ihn mit Schwämmen zu treffen. Die Schwämme machten sie allerdings vorher nass in einem bereitgestellten Planschbecken. „Wir sind der meistbesuchte Spielestand“, sagte Sandra Kern mit einem Lächeln und verteilte die Schwämme und stempelte die Spielekarten der Kinder ab, die mit sichtlichem Spaß die Schwämme warfen und meistens trafen.

Es hieß nicht nur „Spielen wie früher“ sondern auch „Preise wie früher“. Für 50 Cent gab es eine Spielekarte mit fünf verschiedenen Spielen, und wer alle Stempel gesammelt hatte, bekam ein Trinkpäckchen gratis. Wegen der starken Sonneneinstrahlung hatten die Veranstalter die Spielstände diesmal nicht vor der Konzertmuschel, sondern auf der dahinter liegenden Wiese aufgebaut, wo die Stadtparkbäume Schatten warfen.

Anlässlich des Spieletages wurde auch die vom Stadtparkverein initiierte und durch die Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze finanziell geförderte neue Boule-Bahn eröffnet. Zur Einweihung spielten Karl-Heinz Kittner, Hartmut Kann und Klaus Reymer von den Petanqué Freunden (PF) Goch. „Pentanqué ist eine Form des Boule“, erklärte Kittner. Mit von der Partie war Volker van Uffelt, der das alte französische Spiel, dessen Anfänge bis in die Antike zurückgehen, einmal kennen lernen wollte.