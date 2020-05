Urteil des Klever Landgerichtes : Haftstrafe für Geldanlagen-Betrüger

Das Urteil ist gesprochen: Der Gocher (55) muss in Haft, seine Ex-Frau erhielt einen Freispruch. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Kleve/Goch Der Gocher (55) muss für zwei Jahre und neun Monate in Haft, seine Ex-Frau nicht. Sie erhielt einen Freispruch. Die Beschuldigten sollen zwischen 2010 und 2019 mit den Geschädigten Investitions- und Depotverträge für Lebensversicherungen geschlossen haben.

Nicht nur, dass er seine Taten bereue. Er wolle auch den Rest seines Lebens nutzen, den Schaden wiedergutzumachen. So erklärte sich ein 55 alter Mann am Mittwoch vor dem Landgericht Kleve. Der Hauptangeklagte wird in elf Fällen der gewerbsmäßige Betrug mit Geldanlagen vorgeworfen. Seine Ex-Frau soll sich der Beihilfe schuldig gemacht haben. Nun fiel das Urteil gegen das Duo. Während er zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt wurde, erhielt sie einen Freispruch. Zudem wurde dem Gocher die Verfügung über sein Vermögen entzogen.