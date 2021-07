Soziales in Goch : Impuls gab in der Coronazeit vor allem telefonisch Rat

Goch Corona hat den Beraterinnen von Impuls neues Umgehen mit den Klientinnen zugemutet. Statt direkter Begegnung musste oft Telefonieren ausreichen.

Der jährliche Bericht der Frauenberatungsstelle Impuls in Goch wird nicht nur einmal unter dem Corona-Vorzeichen gestanden haben: 2020 war kein gewöhnliches Jahr, und der Jahresbericht 2021 wird zumindest bis zur Jahresmitte auch von der Pandemie und ihren Folgen geprägt sein. Jetzt wurden in den Räumen des in Goch angesiedelten Vereins erstmal die Zahlen für 2020 präsentiert; Maria Peeters wurde dabei von Marion Claaßen unterstützt, Kollegin Hildegard Wolff ist gerade in den Ruhestand gewechselt (wohin ihr Maria Peeters in einem Jahr folgt):