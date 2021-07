18 Teams hoben von der Marienstadt ab : Woche der Ballons in Kevelaer

Kevelaer Nachdem es im vergangenen Jahr gar kein Event mit den Ballonfahrern gab, wurde diesmal das Konzept geändert. Die Luftriesen stiegen über mehrere Tage in die Höhe.

Corona sorgte auch für Änderungen beim Ballonfestival in Kevelaer. Statt eines großen Events an einem Wochenende sollten die Luftriesen diesmal eine ganze Woche über in den Himmel steigen. Doch das Wetter spielte bei der Idee nicht mit. Nachdem die Ballons am Montagabend noch in Winnekendonk starten konnten, war danach erst einmal Pause. „Es waren Sturm und Unwetter gemeldet, daher hatten wir aus Sicherheitsgründen auf Starts in den nächsten Tagen verzichtet“, berichtet Lisa Verhoeven von der Touristinfo.