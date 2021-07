Polizeieinsatz : 90 Kräfte suchten nach vermisster Person

Goch Ein 40-Jähriger war nach einer Paddelpause auf der Niers nicht mehr zurückgekehrt.

Ein glückliches Ende nahm am Samstag die Suche nach einem 40-jährigen Klever. Der Mann war mit einer Gruppe Paddler auf der Niers unterwegs. Bei einer Pause war er vom Zigarettenholen in einer Raststätte nicht mehr zurückgekehrt. Nachdem die Gruppe einige Zeit erfolglos nach dem 40-Jährigen gesucht hatte, alarmierte sie die Feuerwehr. 90 Kräfte von Feuerwehr, DLRG, ISAR Germany, Rettungsdienst und Polizei suchten den Bereich des Flusses zwischen der Nierswelle in Goch und der Anlegestelle in Höhe der Raststätte Kalbecker Forst ab. Zwei Spürhunde, drei Drohnen und zwei Boote wurden eingesetzt. Gefunden wurde der Mann nicht. Gegen 19.30 Uhr, nachdem die Suche zweieinhalb Stunden lief, bekamen die Einsatzkräfte die Information, dass der Vermisste sich gemeldet hat. Er hatte sich auf dem Weg von der Raststätte zurück verlaufen und sich dann auf einen etwa acht Kilometer langen Weg zu einem Bekannten nach Uedem gemacht. Von dort hatte er sich gemeldet. Sein Handy hatte er im Boot zurückgelassen.