Wellness : Saunalandschaft im GochNess öffnet wieder

Entspannen in der Sauna am See: Das soll ab dem 18. August wieder möglich sein.

Goch Darauf haben Wellness-Freunde monatelang gewartet: Das GochNess hat den Termin für die Wiedereröffnung seiner Sauna bekannt gegeben. Auch bei der Wasserlandschaft gibt es Neuigkeiten – so besteht keine Testpflicht mehr. Ein Überblick.

Seit Monaten mussten die Saunen im GochNess kalt bleiben, nun gibt es eine gute Nachricht für alle Wellness-Freunde: Eine Eröffnung der Saunalandschaft ist bei gleichbleibenden Voraussetzungen der Coronaschutzverordnung für den 18. August geplant. „Wir bereiten nun alles für eine Eröffnung vor und freuen uns sehr darauf, dass wir unsere Gäste nach über einem Jahr wieder bei uns begrüßen dürfen“, sagt Jelena Pocek, Badleiterin im GochNess. Auch alle Wellness-Behandlungen dürfen wieder angeboten werden. Die Anwendungen finden im Haus am See in Kessel statt.

Doch auch für Schwimmer soll es mehr Normalität in Goch geben. „Endlich ist es so weit. Die verbesserte Pandemielage und die aktuellen Veränderungen in der Coronaschutzverordnung ermöglichen es uns, einen großen Schritt in Richtung regulären Badebetrieb zu machen“, sagt Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch Bäder GmbH.

Info Acht Saunen stehen zur Auswahl Sauna-Angebot Acht Saunen ein Dampfbad, ein FKK-Badestrand, ein großer Saunapool sowie unterschiedliche Ruhebereiche stehen in normalen Zeiten im GochNess zur Verfügung. Sauna-Knigge Rücksichtnahme und Ruhe zur Entspannung: Damit man weiß, wie man sich am besten in der Sauna verhält, hat das GochNess einen Sauna-Knigge veröffentlicht – vollständig auf der Internetseite zu finden. Internet Alle Informationen und Updates zu den Corona-Regeln auch im Internet unter www.gochness.de

Die Wasserlandschaft des GochNess öffnet ab Samstag, 17. Juli, bis zum Ende der Sommerferien täglich von 11 bis 20 Uhr. Darüber hinaus findet jeden Dienstag und Donnerstag morgens das Frühschwimmen von 6.30 bis 9 Uhr statt, abends ist die Wasserlandschaft bis 22 Uhr geöffnet. „Der Bedarf an Kinderschwimmkursen ist aufgrund der Schließung der Bäder im vergangenen Jahr enorm groß. Wir haben daher unser Schwimmkursangebot erweitert, um möglichst vielen Kindern das Schwimmen beibringen zu können“, sagt Marks. „Dieses Angebot bleibt von den jetzigen Veränderungen unberührt. Alle in den Ferien angebotenen Kurse finden weiterhin unverändert statt.“

Die Pflicht zum Nachweis über genesen, getestet oder geimpft am Eingang entfällt. Heißt also: Wegen des neuen Infektionsschutzgesetzes benötigt man für den Besuch der Wasserlandschaft und (bei entsprechendem Wetter) des Freibades ab sofort kein negatives Testergebnis mehr. Wichtig: Weiterhin ist der Einlass nur mit einem Online-Ticket möglich. Dieses gibt es wie bisher über die Internetseite shop.gochness.de oder im Service-Center der Stadtwerke Goch am Markt.