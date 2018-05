Geldern : Weezer Seniorenbeirat lädt zu Treffen ein

Geldern Der Weezer Seniorenbeirat lädt alle Mitglieder des Seniorenbeirates und Interessierte zu einem unverbindlichen Zusammentreffen in die Alte Schmiede, Wasserstraße 7 in Weeze, ein. In lockerer Atmosphäre werden aktuelle Themen aufgegriffen und diskutiert. Im Fokus stehen Anfragen und Empfehlungen, die hauptsächlich die Interessen älterer Mitbürger betreffen. Persönliche Anliegen dürfen gerne an die Mitglieder des Seniorenbeirates herangetragen werden. Es wird versucht, Hilfestellungen und Vermittlungen durch das örtliche Netzwerk weiterzugeben.

Weitere Informationen zu diesen neuen Treffen bei Everhard van de Flierdt, Telefon 02837 663366.

(RP)