Geldern : Eine Kunstausstellung zur Geburtstagsfeier

Geldern Die Kunst liegt ihnen gemeinsam am Herzen: Dieter Schade, der soeben sein 80. Lebensjahr vollendete, und seiner Frau Ingrid als Malerin der Freizeitkünstler Geldern. Gemeinsam präsentieren sie am Pfingstmontag, 21. Mai, ab 11 Uhr im Garten an der Pater-Delp-Straße 22 die Ausstellung "Malerei im Garten", bei der sie auch den runden Geburtstag mit schöner Kunst feiern wollen.

Den in Stettin (Pommern) geborenen Jubilar verschlug es nach dem Krieg zunächst gemeinsam mit seiner Mutter Hildegard in die Blumenstadt Straelen. Bereits 1954 kam er nach Geldern, wo er bis heute - nicht zuletzt Dank seiner zahlreichen ehrenamtlichen Aktivitäten - nicht wegzudenken ist. Noch heute ist der Mann, der als Sportler die Entwicklung vom Feldhandball zum Hallenhandball erfolgreich beim SV Straelen und beim TV Geldern durchlebte und später als Handballwart seinen Lieblingssport intensiv förderte und sogar über drei Jahrzehnte den Vereinsvorsitz führte, äußerst aktiv. Nämlich dann, wenn es um die Interessen der Senioren in Geldern geht.

Nach wie vor führt er mit großem Engagement den Vorsitz im Seniorenbeirat der Stadt Geldern, den er von der Gründungsvorsitzenden Anneliese Hundt übernahm und nun bereits 16 Jahre lang innehat. Die Übernahme des politischen Mandats kam für Dieter Schade nicht von ungefähr. Schließlich war er in Geldern 30 Jahre lang Mitglied im Sportausschuss.



Der Mann, der sein Berufsleben bei der Post verbrachte, unterstützt heute gern seine Frau Ingrid bei Vorbereitungen von Ausstellungen der Freizeitkünstler Geldern. Handball liebt er immer noch und Fußball sieht er gern.

(RP)