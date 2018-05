Wachtendonk: Ein Tag mit der zauberhaften "Aiwa"

Wachtendonk Gerade an Wochenenden bei strahlendem Sonnenschein ist die unscheinbare "Anlage im Wasser" eine willkommene Attraktion für Radtouristen. Nutzer der Übersetzungsmöglichkeit über die Niers erzählen vom Kult-Charakter.

Wer nicht richtig hinhört, der stellt sich vielleicht ein großes Schiff vor, das auf der Niers vor sich hin schaukelt. Denn viel Unterschied ist nicht zwischen dem beliebten Kreuzfahrtschiff Aida und der kleinen Überfahrtmöglichkeit "Aiwa" in Wachtendonk, zumindest was die Buchstaben angeht.

In Größe und Funktion sind die Unterschiede aber dann doch frappierend. "Aiwa" steht für "Anlage im Wasser". Konzipiert hat sie Metallbauer Franz Hermann Waerdt. Ihre Jungfernfahrt hatte sie im November 2012. Seitdem bringt sie Menschen und Fahrräder an das andere Niersufer, und manchmal auch Hunde. Wenn Herbert und Annette Knops mit ihrem Australian Shepherd Lenny spazieren gehen und die kleine Fähre auf ihrer Seite des Weges liegt, dann steigen sie spontan ein und setzen über an das andere Ufer der Niers. "Der Hund weiß nur nicht, dass er auch so rüber kann", sagt Herbert Knops lachend. Denn die Niers ist an dieser Stelle kein reißender Fluss. "Aber sie ist ein prägendes Element", stellt Lennys Besitzer fest. Und die "Aiwa", "die ist einfach eine Attraktion für den Niederrhein", die er auch schon mit seinen Neffen ausgetestet hat.