Geldern: Fahrt des Arbeitskreises Weezer Heimatgeschichte

Geldern Die Mitglieder des Arbeitskreises Weezer Heimatgeschichte haben die Möglichkeit, am Freitag, 15. Juni, um 15 Uhr das neue Magazingebäude des Kreisarchivs Kleve in Geldern anzusehen. Die Führung findet unter der Leitung der Kreisarchivarin Dr. Beate Sturm statt. Das Magazingebäude wurde erst vor einiger Zeit mit einem großen finanziellen Aufwand vom Kreis Kleve nach den neuesten Erkenntnissen für die Lagerung von Archivgut errichtet. Der Nachmittag ist eine einmalige Gelegenheit, sich von der modernen Architektur des Gebäudes einen Eindruck zu verschaffen.

Interessenten, die direkt zum Magazingebäude nach Geldern fahren möchten, müssen zur Adresse: Am Nierspark 47 in Geldern. Es ist das letzte Gebäude stadtauswärts, hinter dem Bahnhof. Dort sind auch die Polizei und das Finanzamt angesiedelt. Im Anschluss an den Besuch des Magazins trifft sich die Besuchergruppe im Markt-Café Weeze zu einer Tasse Kaffee. Alle Freunde und Bekannten des Arbeitskreises sind eingeladen, an der Besichtigung teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Für alle, die ab Weeze mitfahren, ist Treffpunkt um 14.15 Uhr am Parkplatz vor dem Rathaus in Weeze. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung beim Arbeitskreismitglied Egon Hünnekens bis Sonntag, 10. Juni, gebeten, Telefon 02837 2061 oder Mail an: huennekens-haywood@t-online.de.