Geldern : Künstler widmen sich "freiem Fall"

Nanni Wagner und Jörg Möller arbeiten seit mehr als zehn Jahren Tür an Tür. Foto: Möller

Geldern Nanni Wagner und Jörg Möller laden zur Ausstellungseröffnung am Freitag, 25. Mai, um 18 Uhr in den Geschäftsräumen der GWS Wohnungsgenossenschaft ein. Die Ausstellung zeigt Malerei, Druckgrafik und Collagen. Beide Künstler sind Teil der Ateliergemeinschaft am Brühlschen Weg in Geldern und arbeiten seit mehr als zehn Jahren Tür an Tür.

Obwohl die Herangehensweise der beiden Künstler nicht unterschiedlicher sein kann, haben die Arbeiten als gemeinsamen Nenner die Beschäftigung mit dem Thema "Freier Fall".

Bei Nanni Wagner fügen sich Malerei und Collagenelemente zu einem neuen Ganzen zusammen. Der Arbeitsprozess passt hier zum Thema "Freier Fall", weil bestehende Arbeiten in weiteren Schichten teilweise übermalt werden. Vorhandene Ergebnisse werden "befreit" und neu bewertet - "freier Fall" als Methode.



Dagegen übernimmt Jörg Möller das Thema inhaltlich und lässt Figuren stürzen und fallen. Dabei werden Abbildungen - zum Beispiel aus Büchern - druckgrafisch ergänzt oder die menschliche Figur als Malerei in misslichen Situationen dargestellt.

Die Arbeiten sind bis zum 1. September zu den Geschäftszeiten zu sehen bei der GWS Geldern, Issumer Tor 6.

(RP)