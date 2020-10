Erkrath : Irritation über Abstandsregeln in Sternwarte

Erkrath Der Mindestabstand von 1,5 Metern bei öffentlichen Vorstellungen sei nicht durchgängig eingehalten worden, berichtet eine Besucherin, die daraufhin aus Protest die Vorstellung verlassen hat.

Gemeinsam mit ihrer Tochter hatte eine Düsseldorferin am Samstag einer Veranstaltung der Sternwarte Neanderhöhe in Hochdahl besuchen wollen. Aber das Vergnügen wurde schon vor Beginn der Vorstellung getrübt, wie sie unserer Redaktion berichtet.

„Auf der Homepage wird zwar angekündigt, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern bei öffentlichen Vorstellungen eingehalten würde, und wir erhielten auch einen Sitzplan (per Email), der uns zeigte, dass die Plätze nur versetzt verkauft würden. Dennoch wurden die zwei Sitzplätze schräg hinter uns besetzt. Der Abstand zu diesen Sitzen war deutlich geringer“, so die Erfahrung der Besucherin. Sie sei zunächst von einem Versehen ausgegangen und habe sich an eine Mitarbeiterin am Verkaufsschalter gewandt. „Ich erhielt die Auskunft, dass dieses Problem bekannt wäre. Aber man müsste halt auch darauf achten, dass man Geldeinnahmen hätte. Daher könnte man den Mindestabstand nicht immer berücksichtigen. Dies sei eine Entscheidung der Geschäftsführung. Ich war platt“, berichtet die Düsseldorferin, die daraufhin aus Protest die Veranstaltung verlassen hatte.