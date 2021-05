Brüggen : Ab sofort Probebetrieb für Skaterpark am Vennberg

Die Anlage am Vennberg in Brüggen öffnet wieder. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Gute Nachricht für Skater und Mountainbiker: Am Vennberg in Brüggen kann der Skaterpark wieder öffnen. Vorerst im Probebetrieb.

Gute Nachricht für Skater und Mountainbikefahrer, die den Skaterpark am Vennberg nutzen: Sie dürfen ihre Sportgeräte dort wieder rollen lassen. Was sie dabei beachten müssen: Sie dürfen die Anlage nicht in Gruppen nutzen, und müssen Abstand von fünf Metern halten – zur eigenen Sicherheit vor einer Ansteckung und zur Sicherheit aller. Wie das Streetwork und die Gemeinde mitteilen, ist der Skaterpark ab sofort wieder geöffnet – zunächst allerdings nur in einem Probebetrieb.