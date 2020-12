Neanderhöhe in Erkrath : Befürchteter Kahlschlag entsetzt die Anwohner

Mettmann/Erkrath Bei Erdarbeiten an der Neanderhöhe werden etliche Bäume gerodet, auch Buschwerk wird zerstört. Ein Anwohner aus Erkrath ist fassungslos.

Wenig ist derzeit in der Pandemie erlaubt, deshalb geht, wer kann, durchs Neandertal spazieren. So wie Gerhard Eggert. Der allerdings traute jetzt seinen Augen kaum, als er der ersten Erdarbeiten an der Neanderhöhe gewahr wurde. „Ich wohne seit mehr als 40 Jahren in Erkrath-Hochdahl und wandere wöchentlich auch entlang der Düssel“, berichtet er der Redaktion über einen Ausflug in den vergangenen Tagen. „Was ich erleben musste, hat mich zuerst sprachlos und dann wütend gemacht“ – und ihm die Tränen in die Augen getrieben.