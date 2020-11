Trauer im Neandertal : Abschied von „Nugana“ und „Nutella“

Kreis Mettmann Die beiden Wisent-Attraktionen des Eizeitlichen Wildgeheges im Neandertal zwischen Mettmann und Erkrath wurden altersbedingt eingeschläfert.

Seit sieben Jahren lebten nur noch die beiden im Neandertal geborenen Kühe „Nugana“ und „Nutella“ in ihrem Gehege. Sie hatten beide ein schönes Leben auf den saftigen Wiesen im Neandertal und haben in jungen Jahren auch zur Wisentzucht beigetragen.

Das Hegepersonal hat in regelmäßiger Absprache mit den betreuenden Tierärzten versucht, über Zufütterung den Allgemeinzustand der Tiere zu verbessern, konnte das Ende aber letztlich nur aufschieben. Da es keinem der beiden Tiere zugemutet werden konnte, alleine zu bleiben oder sich in ihrem hohen Alter noch an eine fremde Herde zu gewöhnen, mussten jetzt beide Wisente in Abstimmung mit und unter Aufsicht von Tierärzten eingeschläfert werden. Das teilten jetzt die Untere Naturschutzbehörde des Kreises als Träger des Wildgeheges und der Naturschutzverein Neandertal mit.