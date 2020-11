Stadt Wegberg teilt mit : Stadt lässt Bäume am Sportplatz Wegberg fällen

Die Stadt kündigt Abholzarbeiten am Sportplatz an. Foto: Iris Blenkle

Wegberg Die Arbeiten beginnen am Montag. Die Untere Naturschutzbehörde ist in den Vorgang eingebunden. Geplant ist, nach Erneuerung eines Zauns wieder neue Bäume und Sträucher zu setzen.

Der Gehölzstreifen zwischen dem Aschenplatz auf der Sportanlage in Wegberg und dem Weg entlang der Skaterbahn wird am Montag, 16. November, gerodet. Dabei wird nach Angaben der Stadt Wegberg der gesamte Bewuchs vollständig entnommen. Hintergrund sei, dass der Zaun in diesem Bereich erneuert werden muss, was unter Erhaltung der bestehenden Vegetation nicht möglich wäre.