Erkrath : Neanderhöhe wird untersucht

Mit einem Bagger werden derzeit tiefe Furchen durch jene Teile der Neanderhöhe gezogen, die für die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe vorgesehen sind.

Wie die Stadt auf Anfrage informiert, dienen die Arbeiten der vom Stadtrat 2019 beschlossenen archäologischen Untersuchung des Geländes. Damit nicht in jeder Parzelle Einzeluntersuchungen stattfinden müssten, werde vor der Erschließung das gesamte Gelände von einer Fachfirma auf Bodenfunde untersucht. „Wir erwarten die Ergebnisse in den nächsten drei Wochen. Sie werden dann dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege vorgelegt“, heißt es aus dem Rathaus. Zu den Grundstücken gebe es bereits Anfragen, die Wirtschaftsförderung sei im Gespräch mit Interessenten. Die Erweiterung des Gewerbegebiets Neanderhöhe ist in Erkrath umstritten. Es gab heftige Proteste inklusive Versuch eines Bürgerbegehrens.