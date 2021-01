Kommentar : Das Virus kennt keine Gnade

Vielen Betroffenen fehlt die gezielte Gymnastik an Geräten oder in Rehasport-Gruppen. Foto: Armin Fischer/Fischer, Armin (afi)

Meinung Wegen der Corona-Pandemie fallen auch Training an den Geräten, Gymnastik in Gruppen und Reha-Sport aus. Das ist bitter vor allem für bewegungseingeschränkte Menschen.

„Dank“ Corona ist an Gerätetraining oder auch an die Rehakurse nicht zu denken. Vor allem dann nicht, wenn sich die Infektionslage so drastisch wie jetzt darstellt. Und für nicht wenige Menschen bedeutet das nichts Gutes. Mit dem regelmäßigen und maßvollen Training sorgen sie, vor allem die ältere Generation, nämlich dafür, dass ihnen Bewegungsfreiheit erhalten bleibt. Im Klartext heißt das auch, sich ein großes Stück an Lebensqualität zu schenken und einfach zu erhalten, indem sie ihre Muskeln und Gelenke in Schuss halten.