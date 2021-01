Einen Tag vor der Handball-WM : 18 Corona-Fälle beim Team USA

Einen Tag vor Beginn der Handball-WM in Ägypten ist im Team der USA das Coronavirus ausgebrochen. Im gesamten Team gibt es insgesamt 18 Fälle. Trotzdem wollen die Amerikaner an der WM teilnehmen.

Einen Tag vor Beginn der Handball-WM in Ägypten ist im Team der USA das Coronavirus ausgebrochen. Wie Nationaltrainer Robert Hedin der norwegischen Zeitung Aftenposten bestätigte, sind 18 Spieler an COVID-19 erkrankt. Auch er selbst habe sich infiziert. Trotzdem wollen die USA an der WM teilnehmen. „Das ist unglaublich heftig“, sagte Hedin und ergänzte: „Wir schicken am Mittwoch zwölf Spieler nach Ägypten, aber wir haben keine Abwehr." Die US-Handballer bereiten sich in Norwegen auf das Mega-Turnier am Nil vor. Mit zum vor dem Ausbruch nominierten Team zählen auch sieben in Deutschland aktive Spieler, allerdings steht keiner von ihnen bei einem Erstligisten unter Vertrag.