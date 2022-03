Ausstattung für Mehrzweckhallen : Grüne wollen besseres Internet in den Erkelenzer Dörfern

Ein Aufkleber weist auf ein Wlan-Netz hin. Foto: Jan Woitas/dpa Foto: dpa/Jan Woitas

Erkelenz Seit Kurzem ist die Erkelenzer Innenstadt mit W-Lan ausgestattet. Wenn es nach den Grünen geht, sollen als nächstes nun die Hallen in einigen Außenorten versorgt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer sich durch die Erkelenzer Innenstadt bewegt, hat seit einigen Wochen Zugang zu einem offenen W-Lan. Nicht nur in der Stadthalle und im Rathaus, sondern auch draußen am Markt oder auf der Kölner und Aachener Straße oder am Bahnhof sind mit EU-Fördermitteln sogenannte Outdoor Access Points eingerichtet worden. Nach einem Antrag der Grünen soll als nächstes die digitale Infrastruktur auf den Dörfern verbessert werden.

Ein Fokus sollte dabei nach Ansicht von Gisela Berger auf den städtischen Mehrzweckhallen in den Ortschaften liegen. „Bei Veranstaltungen im Kaisersaal bemängeln Musiker, Redner und auch Vereinsvorstände, dass es nicht möglich ist, während einer Veranstaltung auf Informationen aus dem Internet zurückzugreifen“ sagt die Sachkundige Bürgerin der Grünen über die Halle in Immerath (neu). Wenn der digitale Wandel wirklich vollzogen werden soll, müsse man alle Bürger mitnehmen, fordert Hans Josef Dederichs, Fraktionssprecher der Grünen. „Der freie Zugang zum Internet in den Außenorten muss gewährleistet werden.“ Ein entsprechender Antrag soll in der nächsten Sitzung des Keyenberger Bezirksausschusses gestellt werden.

Den Grünen schwebt vor, in einer Pilotphase zunächst die Mehrzweckhallen in Immerath (neu), Borschemich (neu), sowie am Umsiedlungsstandort für Keyenberg, Kuckum, Berverath und Westrich auszustatten. In der Folge könnten mit den Nutzungserfahrungen dann Hallen im ganzen Stadtgebiet mit W-Lan versorgt werden.

(cpas)