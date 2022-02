Mängelmelder bereits eifrig genutzt : So funktioniert das neue Mitmach-Portal der Stadt Erkelenz

Eine Illegale Müllentsorgung wie hier zwischen Bellinghoven und Lövenich kann über das Portal gemeldet werden. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz „Mit dem Mitmach-Portal erhoffen wir uns noch kürzere Wege zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung“, erklärt Bürgermeister Stephan Muckel.

Wer sich künftig in Erkelenz über kaputte Straßen, überlaufende Kanäle, dreckige Parks oder falschparkende Autos beschweren will, muss nicht mehr den Telefonhörer in die Hand nehmen, sondern kann das auch im Internet tun. Die Stadt Erkelenz hat ein neues Mitmach-Portal an den Start gebracht, das unter anderem den Mängelmelder beinhaltet, aber auch übersichtlich über verschiedene Bürgerbeteiliungsmöglichkeiten informieren soll. Das Portal ist unter www.erkelenz.de/mitmachen zu finden.

In den ersten Tagen ist der Mängelmelder bereits eifrig genutzt worden: 15 Einträge fanden sich bis zum Wochenende, 13 davon waren schon bearbeitet worden. So beschwerte sich ein Bürger über „massig gröbsten Unrat“, der seit Tagen in Gerderath herumliege, einem anderen missfiel die „Raserei in der 30er-Zone“ in Keyenberg.

Der Melder funktioniert dabei recht einfach: Nachdem auf einer digitalen Karte von Erkelenz die Position markiert und der Mangel beschrieben wurde, wird die Nachricht direkt an die zuständige Person in der Stadtverwaltung Erkelenz weitergeleitet, die die Meldung überprüft und bearbeitet. Auch Bürgervorschläge können eingereicht werden. „Mit dem Mitmach-Portal erhoffen wir uns noch kürzere Wege zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung“, erklärt Bürgermeister Stephan Muckel.

Über das Mitmach-Portal sind künftig auch sämtliche Online-Beteiligungen der Stadt Erkelenz an einer Stelle auffindbar. Neue Beteiligungen werden künftig über das Mitmach-Portal eingerichtet, sodass die Bürger alle Beteiligungen an einem Ort auffinden.

Das Mitmach-Portal der Stadt Erkelenz gehört zum Hauptportal „Beteiligung NRW“, über das Städte und Kommunen in Nordrhein-Westfalen, aber auch Ministerien des Landes Beteiligungen für die Bürger einstellen können. „Wir sind in der Region die ersten, die es nutzen. Die nächsten Städte sind Düsseldorf und Köln“, sagte Bürgermeister Muckel.

Das Portal geht zurück auf einen Antrag, den CDU, SPD, FDP und Freie Wähler im Februar des vergangenen Jahres gestellt hatten. Die Fraktionen wollten für mehr Transparenz in der Verwaltungsarbeit sorgen und die zahlreichen bereits vorhandenen Möglichkeiten zur Beteiligung besser darstellen. Gerade 2021 liefen in Erkelenz mehrere wichtige Beteiliungsverfahren. Vor allem der anstehende Umbau des Marktplatzes war lange und kontrovers diskutiert worden, ebenso ein neues Gewerbeflächenkonzept, das in Zukunft auch ein Gewerbegebiet vor Neuhaus ermöglichen könnte.

(cpas)