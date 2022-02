Mit ukrainischen Flaggen und gebastelten Schildern : Erkelenzer demonstrieren für Frieden

Die Menschen hatten Schilder gemalt und die ukrainische Flagge dabei. Foto: Marvin Wibbeke

Erkelenz Mehr als 500 Menschen versammeln sich am Sonntagabend vor dem alten Rathaus. Der stellvertretende Bürgermeister betont: „Erkelenz ist bereit für die Aufnahme von Flüchtlingen.“

In zahlreichen Städten haben sich an diesem Wochenende Menschen zusammengefunden, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren, um Zeichen für ein friedvolles Miteinander zu setzen. In Berlin waren es mehr als 100.000 Menschen, die sich zu einer Kundgebung zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule versammelt hatten.

Auch in Erkelenz fand am Sonntagabend eine Kundgebung statt. Aufgerufen dazu hatten die Erkelenzer Fraktionen von Grüne, CDU, FDP, Freie Wähler und SPD. Die demokratischen Parteien wollten „ein Zeichen für Frieden und gegen den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine und das ukrainische Volk setzen“.

150 Besucher hatten sie erwartet, gekommen waren mehr als drei Mal so viele. Einige der 500 hatten die ukrainische Flagge dabei, andere hatten Schilder mit Botschaften gebastelt. Und alle hielten einen Moment inne für eine Schweigeminute zu Beginn, ehe der Musikverein erst die ukrainische und anschließend die europäische Hymne spielte.

Für die Stadt Erkelenz sprach der stellvertretende Bürgermeister Peter London die ersten Worte. Stolz sei er auf die Erkelenzer, sagte er sichtlich ergriffen und rang nach Worten. Die Gedanken seien bei den Menschen in der Ukraine. Und er machte deutlich: „Die Stadt Erkelenz ist bereit für die Aufnahme von Flüchtlingen.“ Seinen Redebeitrag beendete er mit dem Zitat von Willy Brandt, das auch eine Frau auf ihr Schild geschrieben hatte: „„Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts.“ Der erste Beigeordnete Hans-Heiner Gotzen hob in seinem Redebeitrag durchaus stolz hervor: „Solidarität ist in Erkelenz kein Fremdwort.

Anschließend ergriffen auch Redner der jeweiligen Parteien das Wort. Hans Jürgen Drews von der CDU sprach von „unerträglichen Bildern“, die seit Tagen im Fernsehen rauf und runter laufen und forderte ein Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen. Maria Sprenger von den Grünen betonte, die EU sei ein beispielloses Friedensprojekt.

Bewegend war auch der Beitrag von Grünen-Mitglied Jens Raterink, dessen Familie Wurzeln im Nordwesten der heutigen Ukraine hat. „Damals in der Heimat in Wolhynien“, so hätte seine Großmutter oft gestartet, wenn sie von früher berichtete. „Und oft endete Oma mit grausamen Geschichten. Geschichten von Soldaten, Schüssen, von großem Leid, Tod, Flucht und Vertreibung.“

(mwi)