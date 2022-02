Erkelenz : Erste Acts für Electricity-Festival bestätigt

Le Shuuk heizte den Zuschauern bei perfektem Sommerwetter schon im vergangenen Juli ein. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Auf dem Festival werden ab Mai viele alte Bekannte aus dem House- und Technogenre auflegen. Gefeiert wird auf Haus Hohenbusch an vier Wochenenden.

Die ersten Künstler für das corona-konforme Erkelenzer Techno-Festival Electricity stehen fest. Die Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf internationale House-, EDM-, Techno- und Hardstyle-Größen freuen, wie die Veranstalter von der Kulturgarten GmbH am Montag bekanntgaben.

Den niederländischen Hardstyle-DJ und Produzent Wildstylez durften die Electrisize-Fans zuletzt 2018 auf der Hardsize Stage begrüßen. Nun gibt es ein Wiedersehen im kleineren Format. Über das deutsche Duo YouNotUs dürften sich alle Dancemusik-Fans freuen. Aus der Feder der Chartstürmer mit mehrfacher „1Live Krone“-Nominierung stammten Megahits wie „Supergirl“, „Narcotic“ und „Please tell Rosie“.

Die Wiederkehrer Hbz sorgten 2021 bereits für ausgelassene Stimmung auf dem Campingplatz, der auf einer Wiese hinter dem ehemaligen Klostergut Haus Hohenbusch liegt. Das lag auch an ihrem Hit „King Kong“, der im vergangenen Jahr für sechs Monate in den deutschen Top 100 Singlecharts vertreten war. Zusätzlich runden weitere Electrisize-Residents das musikalische Programm mit vielfältigen Sets aus diversen Genres ab. DJ Timbo aus Erkelenz, der bei seinem „Heimspiel“ längst zum Inventar gehört, mit seinem MC This Chris dürfen die Camper und Camperinnen an allen vier Wochenenden auf der Electricity-Bühne willkommen heißen.

Bereits so gut wie heimisch in Erkelenz ist der Stuttgarter Le Shuuk, der an zwei von vier Wochenenden beim Electricity auflegen wird. Ebenfalls eine alte Bekannte ist Anna Reusch. Bestätigt sind als Künstler zudem Aftershock, Sound Rush und Villain.

Das Festival mit 2100 Besuchern findet ab dem 20. Mai an vier Wochenenden für jeweils drei Tage auf Haus Hohenbusch statt. In sechs Teilbereichen um eine 360-Grad-Rundbühne feiern die Besucher dabei in abgetrennten Sektoren. Die Tickets kosten 109,90 Euro. In den vergangenen beiden Jahren hatte das Electricity, das offiziell als Campingplatz gilt, als eines von wenigen Festivals in Europa unter scharfen Corona-Regeln stattfinden dürfen. Neben dem Bühnenprogramm wird es wie in den Jahren zuvor ein buntes Rahmenprogramm aus Bier-Yoga, Live-Workouts, Teamchallenges, einer Kopfhörerparty sowie ein gastronomisches Angebot geben.

Das große Electrisize-Festival mit bis zu 25.0000 Besuchern soll vom 12. bis 14. August auf Haus Hohenbusch nach zwei Jahren Pause ebenfalls wieder stattfinden.

(RP)