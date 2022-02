Kultur in Erkelenz : „Jazz on Top“ bei der Sparkasse

Erkelenz Am 29. April soll das Festival zum sechsten Mal in Erkelenz stattfinden. Beverly Daley mit Band und das Markus Schinkel Trio sind zu Gast.

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause soll am Freitag, 29. April, zum sechsten Mal „Jazz on top“ in Erkelenz stattfinden. Über den Dächern der Stadt im vierten Stock der Kreissparkasse Heinsberg am Dr.-Eberle-Platz gastieren bei der Gemeinschaftsveranstaltung von Kreissparkasse und Kultur GmbH ab 19 Uhr in Clubatmosphäre zwei Ensemble: Beverly Daley mit Band und das Markus Schinkel Trio.