Kolumne : Was Corona bewirken kann

Theo Schläger, Autor, Musiker und Mundart-Kenner. Foto: M. Eickmeier

Erkelenz Theo Schläger ist ehemaliger Lehrer, der sich der heimischen Mundart, die er unter anderem im Arbeitskreis Mundart des Heimatvereins der Erkelenzer Lande fördert, verbunden fühlt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es gibt das Wort von Hans Carossa, Arzt und Dichter: „Was Einer ist, was Einer war, beim Scheiden wird es offenbar.“ Dieser Satz kam mir in der Corona-Krise in den Sinn. Was ist es, was uns offenbar wird, wenn wir uns verabschieden müssen von lieb gewonnenen Gewohnheiten?

Wenn wir das Gefühl haben, dass uns etwas fehlt, hat es einen Wert. Leider merken wir das erst dann. Wir haben es bis dahin nicht für wert erachtet. Viele Ältere, die Krieg und Nachkriegszeit leidvoll erlebt haben, ist das Gefühl nicht fremd. Viele haben ihre Schlüsse daraus gezogen und manches vergessen. Es ging – zumindest wirtschaftlich – viel besser weiter. Kann das Maßstab für das Jetzt sein? Was passiert jetzt? Was ist es genau, was fehlt? Um das herauszufinden, brauchen wir ein wenig Bedenkzeit.