Kommentar : An Verkehrsregeln halten

Erkelenz Die Verärgerung der Menschen, vor allem der direkten Anwohner, in den Dörfern ist sicherlich gut zu verstehen. Da werden wichtige Straßen gesperrt – die Folge ist Verkehrschaos in kleinen Ortschaften mit engen Straßen.

Fakt ist, dass sich jeder im Straßenverkehr an geltende Regeln halten soll und muss. Im Klartext: Zu hohe Geschwindigkeiten müssen ebenso tabu sein wie Missachtung von Durchfahrtverboten. Regeln lässt sich das offensichtlich nur dann, wenn der Verkehrsraum konsequent überwacht wird und bei Verstößen die Strafen folgen. Der fließende Verkehr fällt in die Zuständigkeit der Polizei. Wer dann tief in die Geldbörse greifen muss, wird sich möglicherweise künftig besser an Regeln halten.