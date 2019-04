Gießwalzanlage feiert 20. Geburtstag : Ein Meilenstein in der Stahlherstellung

Duisburg Die Gießwalzanlage von Thyssenkrupp wird 20. Sie erweist sich als Investition in die Zukunft.

Anfang April 1999 ging im Duisburger Werk von thyssenkrupp Steel die erste Gießwalzanlage (GWA) in einem integrierten Hüttenwerk in Betrieb – ein Meilenstein in der Flachstahlherstellung. In der GWA wird in einem durchgängigen Prozess flüssiger Rohstahl gegossen und direkt gewalzt. Heute produzieren an der Anlage 230 Mitarbeiter in fünf Schichten so viele Tonnen „Warmband“, dass man mit diesem Stahl theoretisch rund 12.000 Mittelklassewagen pro Tag herstellen könnte. Die Investition von umgerechnet 300 Millionen Euro hat sich als weitsichtig und lohnend für den Standort erwiesen: Mit der neuen Anlage werden höchste Stahlqualitäten unter anderem für die Automobil- und Hausgeräteindustrie produziert.