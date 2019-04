Zu Besuch an einer Grundschule in Marxloh : Richard Wagners Urenkelin gestaltet Kostüme mit Kindern

Katharina Wagner besuchte am Montag eine Grundschule in Marxloh. Foto: Peter Klucken

Duisburg Die Opernregisseurin und Leiterin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, führte am Montag Marxloher Grundschüler in die Welt der Oper ein. Die Urenkelin Richard Wagners half den Kindern bei der Kreation von Kostümen.

Dass sie eine Urenkelin von Richard Wagner ist, sagte Katharina Wagner den Marxloher Grundschülern nicht, die am Montagmorgen mit wahrem Feuereifer und hochmotiviert Kostümbilder für die „Meistersinger“ entwarfen. „Mein Name und meine Herkunft spielen hier keine Rolle“, sagte die Opernregisseurin und Leiterin der Bayreuther Festspiele, die gestern überaus locker und sympathisch in die Rolle einer motivierenden Lehrerin geschlüpft war.

Der Besuch der international bekannten „Bayreuth-Chefin“ am Montag in der Marxloher Grundschule an der Sandstraße war übrigens keine Premiere. Bereits im vergangenen Jahr war Katharina Wagner dort, mit Bedacht gänzlich unbemerkt von der Öffentlichkeit. In diesem Jahr wollte man es anders machen. Oberbürgermeister Sören Link übernahm die Schirmherrschaft über das Marxloher Projekt „Wagner für Kinder“. Die Tatsache, dass Katharina Wagner persönlich für zwei Tage nach Marxloh kommt, um für jeweils vier Stunden bei den Kostümworkshops der Kinder dabeizusein, wertet Link als „schönes Zeichen der Wertschätzung“. Der Besuch Katharina Wagners könne ein Gegengewicht zu dem schlechten Image sein, das auf dem Stadtteil Marxloh laste.

Info Wagner für Kinder ist ein Fair-Play-Projekt Realisierung Die Schülerinnen und Schüler arbeiten drei bis vier Monate an dem Inhalt der jeweiligen Oper, hören die Musik in Auszügen, setzen sich mit den Charakteren auseinander und entwerfen für eine Figur - einzeln oder in Gruppen - die Kostüme. Ziel Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich einen Zugang zu einer (Wagner-)Oper, indem sie bei einem wichtigen Teil der Produktion aktiv mitwirken. Projekt „Wagner für Kinder“ ist Bestandteil des „Fair-Play-Projekts“. Näheres unter www.fairplay-germany.de.

Katharina Wagner, die unter anderem von Kostümbildner Ivan Ivanov und Regisseur Dirk Girschik begleitet wird, zeigte sich über den Eifer der Schülerinnen und Schüler von der Grundschule Sandstraße und der Regenbogenschule höchst angetan. „Gucken Sie mal, die Schüler wollen noch nicht einmal in die Pause, sie wollen lieber weiter an ihren Kostümentwürfen feilen“, sagte sie sichtlich gerührt. Nicht nur die Motivation der Schüler begeisterte die Opernfrau, einige Schülerarbeiten verrieten auch enormes Talent. So habe beispielsweise der Kostümentwurf des zehnjährigen, aus Bulgarien stammenden Mädchens, das Nelly genannt wird (obwohl sie in Wirklichkeit anders heißt), große Chance als Kostüm für die Aufführung von Wagners „Meistersinger“ realisiert zu werden. Die „Meistersinger“ werden natürlich nicht in voller Länge in Richard Wagners Ursprungsfassung aufgeführt, sondern kindgerecht. Das heißt, die Oper wird neu dramatisiert und dauert nur eine Stunde. Allerdings werde auf hohe Qualität Wert gelegt. Davon werden sich die Schüler übrigens selbst überzeugen können: Zur Premiere am 25. Juli haben Schüler von fünf Marxloher Schulen die Chance, kostenlos dabeizusein. Sponsoren, an erster Stelle das Unternehmen Klockner & Co, das die Patenschaften für fünf Marxloher Schulen übernommen hat, machen es möglich. Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands von Klöcker & Co., und Katharina Wagner sind per Du.