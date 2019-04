Magdeburg gewinnt überraschend beim HSV : Rückstand aufs rettende Ufer wird für Duisburg immer größer

Hamburg Der Hamburger SV ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga erneut gestolpert. Gegen den 1. FC Magdeburg verlor der HSV mit 1:2. Das Ergebnis ist auch für den MSV Duisburg ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Eine Woche vor dem Top-Duell beim Tabellenführer 1. FC Köln unterlagen die Hanseaten am Montagabend gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Magdeburg mit 1:2 (1:0). Bakery Jatta (31.) hatte den Tabellenzweiten in Führung geschossen, Magdeburg glich vor 49 823 Zuschauern durch Marius Bülter (60.) aus und kam durch Philip Türpitz in der Nachspielzeit (90.+1) zum Siegtreffer.